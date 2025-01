Monzatoday.it - Il comune brianzolo dove i vandali a Capodanno hanno trasformato la strada in una distesa di vetri

Leggi su Monzatoday.it

Bottiglie di vetro scagliate e rotte in mezzo allae bidoni rovesciati. Uni festeggiamenti sono sconfinati insmi, a Mezzago. A denunciare l'accaduto e lo stato in cui si è risvegliata via Concordia mercoledì 1 gennaio è stato il sindaco, Massimiliano Rivabeni. .