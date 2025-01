Feedpress.me - Il bilancio di fine anno: 882 interventi dei vigili del fuoco. La situazione in Calabria e Sicilia

Sono stati 882 la notte scorsa glideidelper incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capod, 179 in più rispetto allo scorso, quando furono 703. Il numero maggiore in Lombardia, dove sono stati 142. Gli altrisono stati in Emilia Romagna 109, Veneto e Trentino Alto Adige 103, Campania 99, Lazio 70, Toscana 70, Piemonte 65, Liguria 61, Puglia 40, Friuli.