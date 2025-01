Riminitoday.it - Il 2025 inizia con Capossela e l'incendio al Castello, in centro città una festa per 40 mila

Leggi su Riminitoday.it

Rimini e Vinicio: non poteva esserci binomio più adatto per dare il benvenuto al nuovo anno. “Conciati per le feste” mette a segno un mix perfetto per celebrare l’anima del capodanno fra balli, abbracci, veglioni, rivisitazioni e reinterpretazioni di brani inediti e natalizi, luna park.