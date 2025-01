Latinatoday.it - Il 2025 di Latina: ecco i desideri degli studenti

“Una città a misura die studentesse, in cui avere spazi per incontrarsi, una città in cui crescere e diventare cittadine e cittadini consapevoli. Una città aperta, inclusiva”. Questo quello che i giovani desiderano per ildi, l’appello che rivolgono alle amministrazioni. .