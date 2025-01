Quotidiano.net - Honda e Nissan pianificano integrazione: focus su rappresentanza e capitalizzazione

sono pronte ad elaborare un piano che preveda una "più adeguata rappresentazione" a favore della prima casa auto nella holding, in vista del progetto diannunciato. Lo anticipa l'agenzia Jiji Press, che cita fonti a conoscenza del dossier, spiegando che con molta probabilità, tra i diversi fattori, il rapporto di partecipazione verrà deciso in base alladi mercato delle due case auto, rispettivamente numero due e numero tre del Giappone. Le due società hanno annunciato il 23 dicembre scorso l'avvio di negoziati per l'unificazione delle loro attività. Attualmente, ladiè di gran lunga superiore, e la performance aziendale di, in forti difficoltà, potrebbe rappresentare un ostacolo al progetto, dicono gli osservatori del settore, che non escludono colpi di scena durante i colloqui.