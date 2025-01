Quotidianodipuglia.it - Gli eventi più importanti per la Puglia nel 2024, l'anno mondiale: dal G7 alla nomina di Fitto

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Ilche sta per concludersi sarà ricordato come unstorico per la, reduce da una vetrina internazionale senza precedenti. E che, soprattutto pensando ai protagonisti.