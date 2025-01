Lapresse.it - Giubileo 2025, Santa Maria Maggiore gremita di pellegrini per l’apertura della quarta Porta Santa

Dopo San Pietro, Rebibbia e San Giovanni in Laterano apre aaidi tutto il mondo ladel. Come per San Giovanni manca Papa Francesco ma la piazza davanti alla Basilica è comunquedi, turisti e curiosi. Centinaia di fedeli si sono messi pazientemente in coda per alcune ore da Piazzale Esquilino per poter entrare e partecipare alla celebrazione.A officiare la funzione il Cardinale Stanislao Rylko. Imponenti le misure di sicurezza con una piazza blindata anche alle auto per scongiurare il rischio attentati e una fila di metal detector per l’accesso alla chiesa. 118, Protezione Civile, Polizia con le unità cinofile e Carabinieri a lavoro da tutto il giorno per bonificare l’area e garantire un accesso e un deflusso sicuro dei