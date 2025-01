Monzatoday.it - Giornate in famiglia: apre Lost in a Jungle, il più grande parco divertimenti

Leggi su Monzatoday.it

Oltre 2mila metriquadrati di puro divertimento, tra trampolini, percorsi di arrampicata e scivoli gonfiabili. Dopo il successo dello scorso anno, tornain The, ilgiochi indoor piùdel Ticino per tutta la, non distante da Monza e da Como. Nuovissime.