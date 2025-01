Ilfoglio.it - Gazprom ha interrotto la fornitura di gas attraverso l'Ucraina. "Impatto limitato" sull'Ue

haladi gas naturalel'alla scadenza degli accordi di transito quinquennali firmati nel 2020. "A causa del ripetuto ed esplicito rifiuto della partedi estendere questi accordi,è stata privata della possibilità tecnica e legale di fornire gas per il transitoil territorio dell'a partire dal 1° gennaio 2025", ha annunciato il colosso russo in un comunicato. La chiusura della rotta di transito del gas verso l'Europa pone fine a un decennio di relazioni critiche, innescate dall'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014. Dopo lo scoppio della guerra innel 2022, l'Ue ha raddoppiato i suoi sforzi per ridurre la sua dipendenza dalla Russia, cercando fonti di approvvigionamento alternative e contratti con altri paesi come il Qatar e gli Stati Uniti che hanno aiutato il vecchio continente a mantenere prezzi stabili nonostante la riduzione delle forniture dalla Russia.