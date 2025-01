Gaza raid israeliani sul campo profughi a Capodanno | 17 morti Ucciso il comandante di Hamas che ha guidato l’attacco al kibbutz Nir Oz

Leggi su Open.online

I palestinesi deldi al-Bureij e della città di Jabalia, nella Striscia di, si sono svegliati all’alba del 1° gennaio 2025 con dueaerei. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, il bilancio attuale è di almeno 17. Un corrispondente dell’agenzia riferisce che i cacciaavrebbero colpito una casa a Jabalia, causando la morte di almeno 15 civili, e hanno bombardato un’altra abitazione neldi al-Bureij, uccidendo altri due civili. Gli attacchisono stati preceduti dal lancio di due razzi dalla Striscia diverso Israele durante la notte. Prima dei, le forze di difesa israeliane (Idf) avevano diramato un avviso di evacuazione per i residenti di al-Bureij. «Le organizzazioni terroristiche stanno di nuovo lanciando razzi da quest’area: per la vostra sicurezza, spostatevi immediatamente nella zona umanitaria», aveva dichiarato un portavoce militare in lingua araba.