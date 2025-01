Inter-news.it - Gasperini: «Mi auguro questo! Inter cresciuta tanto ultimi mesi»

ha parlato alla vigilia della partita trae Atalanta. L’allenatore orobico ha voluto sottolineare pure la crescita della squadra di Inzaghi.AUGURIO – Gian Piero, dopo Marten de Roon, è statocettato pure dai canali ufficiali del club orobico: «È tutto molto bello, sulla scia del 2024 siamo venuti qui a giocare questa semifinale con l’. L’attenzione di tutti è fare il meglio possibile. Miche sia una partita diversa da quella in campionato, una bella sfida tra due squadre che hanno fatto benissimo. Sono in testa alla classifica insieme al Napoli. Anche l’tantissimo, ora ci giochiamo questa competizione che ha un valore importante. L’Atalanta non ha grossi problemi, giocare partite ravvicinate può causare stanchezza e qualche infortunio, ma sarà importante capire il livello della rosa anche in vista del campionato».