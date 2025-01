Ilnapolista.it - Gasperini: «La Supercoppa è un test per capire quanto siamo competitivi anche per il campionato»

Leggi su Ilnapolista.it

L’Atalanta si ritroverà ad affrontare domani l’Inter nella semifinale di. Di seguito, la conferenza stampa di Gian Piero: «Laè unper»È la prima volta che giocate con l’Inter in condizioni normali.«È così, per noi dopo questa striscia di risultati ined essere in alto è una partita importante,se è diversa rispetto a quelle del. E’ una partita in 90 minuti, dove ci si gioca un’eliminazione secca e va vista con un’ottica diversa».Come si spiega le difficoltà storicamente avute con l’Inter?«Intanto bisogna pensare a cosa ha fatto l’Inter in questi ultimi tre anni, è la squadra più forte. Le ultime due partite sono state le più difficili, le altre sono state più equilibrate e dovremo stare attenti a non subire inizialmente come è avvenuto nelle ultime due partite, rimanere in gara un po’ più a lungo, l’Inter diventa difficile da recuperare se va in vantaggio».