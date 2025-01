Inter-news.it - Gasperini: «Fa effetto giocare qui, contro l’Inter tutto in 90’»

, dopo la conferenza stampa, in un’intervista realizzata da Radio TV Serie A ha parlato della sfida di Supercoppa Italiana in programma domani. ORGOGLIO – Gian Pieroha presentato così Inter-Atalanta, una delle due semifinali di Supercoppa Italiana: «Per noi è un grande orgoglio arrivare a giocarci le finali in Europa e in Italia. Speriamo che il 2025 sia sulla stessa scia del 2024. Questa è una partita secca, diversa dal campionato e dalla partita di agosto, si giocain 90?. Importante misurarcila squadra più forte. Finale anticipata? La finale sarà il 6, questa è una semifinale. Partita secca, speriamo sia positiva per noi. Riad una sorpresa, città ultramoderna con cantieri ovunque, strade e palazzi bellissimi. Faqui, con squadre italiane senza i propri tifosi vicini.