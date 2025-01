Cataniatoday.it - Furto di iPhone e Mac nello store Apple del Centro Sicilia: la "spaccata" e poi la fuga indisturbata

Leggi su Cataniatoday.it

Hanno agito, indisturbati, pochi minuti dopo la mezzanotte del nuovo anno. Mentre la festa era in piazza Duomo, una banda di ladri ha messo in atto un colpo ben organizzato alcommerciale. In particolare, è stato preso di mira lorubandoe Mac per un.