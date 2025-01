Monzatoday.it - Fuga di gas a Capodanno, evacuato un condominio in Brianza

Leggi su Monzatoday.it

Unadi gas a Meda, nella nottata di, E' stata una lunga nottata per i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza che hanno fronteggiato una trentina di interventi. E tra questi anche un'emergenza per unadi gas in strada.Non solo incendi per cestini a fuoco, botti e.