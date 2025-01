Imiglioridififa.com - FC 25 SBC, Tutte le Sfide Jolly Invernali

Ecco una guida completa dedicata alle SBC “” disponibili in Ultimate Team su EA FC 25 contestualmente alla promo Winter Wildcards. Qui teniamo conto dile SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Lesono ordinate dalla più recente alla prima rilasciata.Calcio d’inizio anno nuovo: 1Ripetibile: NOScadenza: 4 gennaioPremio: 1x Jumbo Rare Players Pack 433Campionati in rosa: min 2Nazionalità in rosa: min 4Rari: Min. 3 ogg. giocatoreValutazione squadra: min 78Intesa totale: min 26Sfida: 1Ripetibile: NOScadenza: 1 gennaioPremio: 1x Premium Electrum Players Pack Non scambiab. 424Gioc. Campionato uguale: max 5Nazionalità in rosa: min 4Oro: Min.