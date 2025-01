Ilpiacenza.it - Elettrocardiogrammi in farmacia, si inizia con 13 punti sul territorio

Leggi su Ilpiacenza.it

Telerefertazione cardiologica in: è partita anche a Piacenza la prima fase della sperimentazione voluta dalla Regione Emilia-Romagna. Il progetto prevede che le farmacie, in quanto presidi territoriali di prossimità, vengono identificate come sedi decentrate per l’erogazione di alcuni.