Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana di calcio | orari semifinale e finale canale streaming

Supercoppa Italiana di calcio: orari semifinale e finale

La2025 disi disputerà a Riad (Arabia Saudita) dal 2 al 6 gennaio. All’evento parteciperanno le prime due classificate dell’ultima Serie A (Inter e Milan) e le due finaliste dell’ultima Coppa Italia (Juventus e Atalanta). L’Inter affronterà l’Atalanta nellain programma giovedì 2 gennaio (ore 20.00), mentre la Juventus e il Milan si incroceranno nell’altraprevista venerdì 3 gennaio (ore 20.00). Le due vincitrici si sfideranno nelladi lunedì 6 gennaio (ore 20.00).La competizione andrà in scena in Medio Oriente per la terza volta consecutiva, in modo da intercettare una maggiore soddisfazione dal punto di vista economico. Il nuovo anno si apre così con questa manifestazione, che si preannuncia altamente spettacolare: l’Atalanta e l’Inter (che dovrà difendere il trofeo) stanno disputando una stagione di vertice in Serie A, Milan e Juventus sono un po’ più balbettanti ma possono piazzare il colpaccio in un incontro da dentro o fuori.