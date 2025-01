Quotidiano.net - Donald Trump parteciperà ai funerali di Stato di Jimmy Carter

Il presidente eletto degli Stati Uniti,, ha annunciato cheaididell'ex presidente, morto domenica all'età di 100 anni. "Ci sarò. Siamo stati invitati", ha dettoai giornalisti durante i festeggiamenti di Capodanno nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, riferiscono i media americani. Ididiinizieranno sabato nel suonatale, la Georgia, e si concluderanno il 9 gennaio presso la Cattedrale nazionale di Washington, dove è prevista la partecipazione diinsieme ad altre personalità. Il presidente Usa, Joe Biden, che sarà nelle sue ultime settimane di mandato, dovrebbe pronunciare l'elogio funebre durante la funzione. Dopo la cerimonia a Washington, i resti disaranno trasportati in aereo in Georgia per il funerale e la sepoltura privati.