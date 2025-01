Ilgiorno.it - Divieto di fumo all'aperto a Milano: regole e multe. Sigarette elettroniche e dehors?

Leggi su Ilgiorno.it

Al via da oggi, 1 gennaio 2025. Si tratta del secondo step previsto dal Piano Aria e Clima approvato nel 2020 dal Consiglio Comunale ed entrato in vigore l'anno successivo con le prime aree off limits per i fumatori