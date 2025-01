Calciomercato.it - DIRETTA Roma-Lazio, allenamento aperto al Tre Fontane a -4 dal derby: le tribune si riempiono LIVE

Nello stadio all’Eur, altra casa giallorossa, migliaia di tifosi si sono riuniti il primo giorno del 2025 per dare la carica alla squadra di RanieriMeno quattro giorni altra, attesissimo perché la classifica non aspetta e la stagione per i colori giallorossi fino ad ora è stata totalmente avara di soddisfazioni. E allora la stracittadina contro la squadra di Baroni diventa inevitabilmente uno degli obiettivi di questa annata, insieme al percorso nelle coppe e al tentativo di risalire la china. Domenica in notturna c’è il, ore 20.45, in ‘casa’ per gli uomini di Ranieri, per avviare il 2025 e chiudere il girone di andata al meglio.al Tre– calciomercato.itPer questo laha organizzato per il primo giorno di questo nuovo anno l’abbraccio dei tifosi allo stadio Tre, casa della squadra femminile e spesso della Primavera.