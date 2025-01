Lortica.it - Dicesi che l’Arezzo si è tornato ad allenare, ma a porte sigillate!?

Come è in uso da tempo, per allontanare i tifosi, e non quelli che la seguono sempre, e alla fine resteranno solo loro. Si sono ritrovati, dopo i giorni di Natale, i giocatori, e i curiosi non li possono vedere.Si pensa che qualche giocatore abbia mangiato troppo durante le feste e che abbia bisogno di una dieta, o magari non gli entrava più il pantaloncino. O forse a qualcuno è venuta a mancare una gamba, o forse sarà rimasto incinta. meno male che Trombini c’è.Si staranno preparando per i calci piazzati di nascosto, visto che sui calci d’angolo e sulle punizioni siamo parecchio bravi!??Saranno i nuovi schemi, o la necessità di nascondersi, o alcuni sono andati via.!? Ah!! È la colonna delle tre scimmie che ci propinano quello che vogliono, ma siamo avanti rispetto a un anno fa. Anche per il monte ingaggi, allora in proporzione dovremmo avere 50 punti!??Ma da tifoso verrò a vociar anche domenica, ricordando che se vinciamo abbiamo già tre punti in più del girone di andata.