Fanpage.it - Di quanto aumentano i pedaggi in autostrada nel 2025 e su quali tratte

Leggi su Fanpage.it

Da oggi, 1° gennaio, scattano in molti tratti diaumenti delle tariffe: ci sarà un +1,80%, come ha comunicato il ministero dei Trasporti. Sono interessate legestite da Autostrade per l'Italia, poco meno della metà del totale. Per le altre, invece, l'aumento è stato bloccato.