Bergamonews.it - Concerti di Capodanno, ruota e fuochi d’artificio: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

di, Alzano Lombardo e Lovere, lapanoramica in Piazza Matteotti a, ia Ponte San Pietro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzare in Bergamasca nella serata di mercoledì 1° gennaio.Ecco gli appuntamenti.Sino al 6 gennaio sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Market” in Piazza Matteotti, nel cuore di. I mercatini di Natale regalano un’atmosfera natalizia all’insegna della magia e del buon gusto. Tante caratteristiche casette di legno dove poter trovare prodotti artigianali ed eccellenze enogastronomiche.Orari di apertura: da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 20; da giovedì a sabato dalle 9 alle 22:30; domenica dalle 9 alle 21. Tutti i giorni, festività incluse.Sino al 12 gennaio in Piazza Matteotti, nel cuore di, torna lapanoramica.