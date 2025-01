Casertanews.it - Cittadini in pellegrinaggio a Gesualdo e visita alle luminarie di Avellino

Leggi su Casertanews.it

La partenza è prevista da Cesa per domani mattina7.30, con raduno in viale Berlinguer, per raggiungere la città di, in provincia di.Promossa dall’assessorato alla cultura retto da Gina Migliaccio, in collaborazione con la Parrocchia di San Cesario Martire ed il Parroco.