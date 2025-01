Bergamonews.it - Chiusura della passerella di Boccaleone: via ai lavori di demolizione di due fabbricati

Bergamo. Dopo la comunicazione dell’Agenzia per la sicurezza ferroviaria di Rete Ferroviaria Italiana, RFI, giovedì 2 gennaio verrà chiusa l’attualepedonale diche collega via Rosa con via Rovelli. E dalla mezzanotte di sabato 4 gennaio prenderanno il via idida parte di Rete Ferroviaria Italiana.Ladell’attualeavverrà in modo da ridurre al minimo l’interruzione del servizio ferroviario, con l’uso di gru per rimuovere le strutture durante l’orario notturno.Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sarà interrotta nell’intera giornata di domenica 5 gennaio. Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente lunedì 6 gennaio con il primo treno del mattino.Contestualmente, sempre nella giornata di domenica 5 gennaio, RFI procederà con ladi duesituati nei pressi di via Pizzo Recastello, che interferiscono con la nuova linea ferroviaria di collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio.