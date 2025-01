Agrigentonotizie.it - Cazzotti e pedate fra minorenni: 14enne trovato con un coltello a serramanico, denunciato

Leggi su Agrigentonotizie.it

e urla furibonde. Quattro iche sono venuti alle mani, in pieno centro a Sciacca. Una rissa in piena regola - per motivi ancora non chiari - che ha fatto intervenire i poliziotti del commissariato. All'arrivo della pattuglia, tutti se la sono data a gambe levate. Gli.