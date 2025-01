Ilfoglio.it - Cauto ottimismo per l’economia globale nel 2025. Nonostante Trump

Leggi su Ilfoglio.it

Per una volta l’Italia è fuori dal quadrante del rischio paese. Per una volta il focus dei mercati è concentrato su Francia e Germania. A leggere le analisi di fine anno delle principali ca. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti