Lanazione.it - Carrara, incendio in un appartamento. Paura a Capodanno

Marina di, 1 gennaio 2025 –in undi Marina di, dove all’alba di stamani, 1 gennaio, unha letteralmente devastato due piani di una palazzina. Il rogo è divampato in un condominio in via Muttini. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco con l'autobotte. Non sono ancora chiare le dinamiche, ipotesi sono al vaglio dei pompieri. La famiglia dell'al sesto piano, da dove pare si sia diffuso l', è riuscita ad abbandonare appena in tempo l'abitazione e avvisare il resto degli inquilini dell'edificio. Tutti sono scesi in strada in pochissimo tempo.