Lanazione.it - Capodanno vip tra Viareggio e Versilia: Renato Zero al Principe di Piemonte, Christian De Sica e Brando al Maitò

, 1 gennaio 2025 –e inperDee Raffaella Fico. Un ritorno perche anche quest’anno ha scelto il Grand Hoteldiper un San Silvestro riservato e con pochi familiari. Con l’inconfondibile total look nero il re dei sorcini non è sicuramente passato inosservato al gran gala che ha registrato oltre 250 partecipanti in una serata animata da una girandola di performer d’eccezione che ha accompagnato le pietanze dello chef pluristellato Giuseppe Mancino. Altro avvistamento al ristorantedi Forte dei Marmi - sempre di proprietà di gruppo Nesti - dove è arrivato l’attoreDea festeggiare assieme al figlioe alcuni familiari concedendosi generosamente a selfie e chiacchiere con i tanti fan.