Ilfattoquotidiano.it - Capodanno a Napoli, la videodenuncia di Borrelli: “Colpi di pistola dal balcone e bambini con armi. Atti criminali”

“Spari ad altezza d’uomo,e donne che impugnanoesplodendoin strada, un padre che consegna laal figlio di due anni, campionario di mentalità criminale ed irresponsabilità”. Il tutto ripreso in diversi di video publicati sui social nella notte die poi girati da numerosi cittadini al il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio. “che nulla hanno a che vedere con i festeggiamenti”, afferma. Il parlamentare ricorda che tra i 36 feriti delnapoletano ci anche due persone centrate dadivaganti: una ragazza ferita di striscio a un braccio e un turistato a un polmone da un proiettile, ricoverato in codice rosso. Nelle decine di video che gli sono stati inviati vengono ripresi “che sparano conda fuoco in strada o dai balconi di casa per celebrare l’arrivo del nuovo anno.