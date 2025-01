Lapresse.it - Capodanno a Ferrara, 30mila persone all’incendio del Castello

Circaper l’incendio deldi, tradizione di. Sedici minuti di emozioni, musica e colori, tra fuochi d’artificio, scie luminose ed esplosioni sincronizzate con le note scelte per salutare l’arrivo del 2025 a.Per la 25esima edizione dell’incendio delEstense arte e musica: Sirius di The Alan Parson Project, seguita dall’energia di R U Mine degli Arctic Monkeys, per passare all’interstellare Outro degli M83, all’epica Main Title di Ramin Djawadi, che riporta alla memoria le storie di Game of Thrones.Lo storico spettacolo dell’incendio del, giunto a un quarto di secolo e che caratterizza la festa di inizio anno a, ha salutato il 2025 insieme a Radio 105, per la prima volta radio partner dell’evento patrocinato e promosso da Comune di, Provincia die Camera di Commercio die Ravenna con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di In