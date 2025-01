Teleclubitalia.it - Capodanno 2025 in Campania: 54 feriti e 99 interventi dei Vigili del Fuoco

Leggi su Teleclubitalia.it

I festeggiamenti per ilinsi sono conclusi con un bilancio di 54e 99da parte deidelsu tutto il territorio regionale. Fortunatamente, non si registrano vittime, anche se il numero diè in leggero aumento rispetto agli anni precedenti.in: 54.L'articoloin: 54e 99deidelTeleclubitalia.