Lapresse.it - Capodanno 2025, i fuochi d’artificio illuminano Napoli

saluta il nuovo anno con il consueto spettacolo diche illumina il cielo della città e fa brillare la collina di Posillipo e il Lungomare. Su via Caracciolo turisti e residenti brindano dopo aver assistito al concertone in Piazza del Plebiscito dedicato a Pino Daniele. La discoteca in piazza Vittoria è continuata per tutta la notte.