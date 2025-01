Quotidiano.net - Capodanno 2025: aumento dei feriti e dei minori coinvolti, dati della Polizia di Stato

Leggi su Quotidiano.net

Sono complessivamente 309 i(di cui 69 ricoverati) a seguito dei festeggiamenti per il, con un incremento rispetto al precedente anno (274con 49 ricoveri). Lo riferisce ladi, secondo cui si sono registrati 12 ferimenti da colpi d'arma da fuoco, in linea rispetto aidel 2024 (12). In relazione al ferimento di, si registra un: 90 a fronte dei 64 dello scorso anno. Per quanto riguarda igravi, con prognosi superiore a 40 giorni, si registra unrispetto allo scorso anno (34 a fronte dei 27 del 2024). Anche arresti e denunce risultano incrementati.