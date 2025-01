Laprimapagina.it - Capodanno 2025: 36 feriti tra Napoli e provincia, bilancio provvisorio. Appello alla responsabilità

È di 36ildelle persone coinvolte nella notte ditra. Tra questi, due persone sono state sfiorate da proiettili vaganti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Tra isi contano otto minori, cinque dei quali hanno un’età compresa tra uno e dodici anni; anche per loro non si segnalano condizioni gravi.Nella città di Milano, invece, non si registranogravi legati ai festeggiamenti. In Piazza Duomo, dove si sono radunate oltre 20mila persone, i festeggiamenti si sono svolti senza incidenti di rilievo, con un rapido intervento per la pulizia della piazza già dall’una di notte.Nonostante l’aumento dei controlli e degli appelliprudenza, in tutta Italia si sono registrati quasi 900 interventi dei vigili del fuoco per incendi legati ai festeggiamenti, un dato in crescita rispetto ai 703 dello scorso anno.