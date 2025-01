Pianetamilan.it - Calciomercato – Milan su Kolo Muani, ma ci sono due seri ostacoli

In questi giorni si parla molto di un rinnovato interesse delnei confronti di Randal: il club di Via Aldo Rossi, secondo i 'rumors' di, vorrebbe mettere a disposizione del nuovo allenatore Sergio Conceicao un attaccante centrale con le sue caratteristiche. Classe 1998, nel giro della Nazionale francese del Commissario Tecnico Didier Deschamps,piaceva algià nel 2022, quando militava nel Nantes ed era in procinto di liberarsi a parametro zero. Non se ne fece nulla, con il Diavolo che, alla fine, virò su Divock Origi., allora, passò all'Eintracht Francoforte e, da lì, appena un anno più tardi, è tornato nella Ligue 1 francese, per indossare la maglia del PSG, in cambio di ben 95 milioni di euro. Nella Capitale, però, non è mai riuscito ad imporsi e, ora, nella sessione invernale di, potrebbe cambiare aria.