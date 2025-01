Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – La necessità maggiore che sta sfuggendo

, è ufficialmente aperta la campagna invernale del 2025. I rossoneri arrivano in questo mese di gennaio con dei ruoli chiaramente da coprire. La rosa di Paulo Fonseca è sembrata troppo corta per tutte le competizioni. I recenti infortuni non hanno fatto altro che accentuare ledi questa squadra. Si stanno facendo tanti nomi in queste ultime settimane, ma molti riguardano due ruoli precisi. Un mediano per fare rifiatare Fofana e un terzino da aggiungere alle rotazioni già presenti in rosa. Quello che forse a molti sfugge è che ilavrebbe bisogno di un altro giocatore in un ruolo che spesso viene tralasciato. A Paulo Fonseca manca un esterno che possa dare una mano a Rafael Leao e Christian Pulisic. Molti si chiederanno: Okafor e Chukwueze? I due giocatori hanno sicuramente le qualità per potere fare bene.