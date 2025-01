Calcionews24.com - Calciomercato Milan Fabio Vieira è una pista concreta? Tutta la verità e gli aggiornamenti sulla vicenda

Leggi su Calcionews24.com

Il centrocamportoghese finisce nel mirino del club rossonero, complice anche Conceicao Il, secondo ciò che filtra da.com, potrebbe affondare il colpodell’Arsenal, data la presenza di Conceicao in panchina. Tutti gli: PAROLE – «Un altro giocatore in cerca di una nuova collocazione è, attualmente in prestito al Porto. .