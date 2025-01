Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Centrocampista, Bondo in pole position: le ultime

Nella sessione invernale di, che durerà da domani, giovedì 2 gennaio, al prossimo 2 febbraio, il- come noto - intende portare a casa uncon determinate caratteristiche. Un elemento giovane, di prospettiva, certo. Ma che abbia già maturato sufficiente esperienza ad alto livello, in Serie A o in un altro campionato europeo di prima fascia, per essere pronto subito ad entrare nelle rotazioni del nuovo allenatore Sergio Conceicao. Secondo leindiscrezioni di, ilavrebbe accelerato - nella fattispecie - su Warren, classe 2003, mediano francese del Monza che il Diavolo segue da tempi non sospetti. Quando militava, infatti, in patria nel Nancy avrebbe potuto prenderlo a parametro zero, ma il ragazzo scelse Monza per poter giocare con continuità.