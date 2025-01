Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, corsa a due per Hysaj: oltre al Lecce lo segue un altro club di Serie A!

Leggi su Calcionews24.com

a due per il terzino ex Napoli ElseidalloundiA! Le ultime Elseidè fuori dalle liste per laA e per l’Europa League e per ilè ormai fuori dal progetto. La società biancoceleste, infatti, sta cercando di cederlo durante .