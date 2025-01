Pianetamilan.it - Calciomercato – Dani Olmo non potrà giocare col Barcellona: il motivo

La vicenda diriguardante il passaggio dialè diventata un caso. In estate, lo spagnolo passò ai Blaugrana dal Lipsia ma, per i limiti salariali imposti dalla Liga, non poteva essere tesserato con la sua nuova squadra. La stessa vicenda riguardò anche l'acquisto di Pau Victor dal Girona. Grazie all'infortunio di Christensen, i due giocatori vennero tesserati solo fino al 31 dicembre. Ilaveva 3 mesi di tempo per trovare i soldi necessari per prolungare l'iscrizione dei due calciatori fino al termine di questa stagione. Provò vendendo parte dei suoi diritti tv ad un'impresa che, fino ad ora, non ha versato i 40 milioni di euro pattuiti. La Liga, tramite un comunicato ufficiale, ha riportato che il club catalano non ha presentato nessuna opzione alternativa per poter iscrivere altri giocatori.