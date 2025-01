Calcionews24.com - Calciomercato Como, nuovo rinforzo per Fabregas: il tecnico decisivo per convincerlo

Leggi su Calcionews24.com

, trattative in corso con il Real Betis per un attaccante:il ruolo di CescperIlè pronto ad unin vista del ritorno della Serie A, con i lariani impegnati nella lotta salvezza. Come riportato da Fabrizio Romano, il club sarebbe molto vicino a Assane Diao, .