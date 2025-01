Padovaoggi.it - Calciomercato Cittadella: Magrassi ad un passo dal Milan Futuro, in difesa vicinissimo l'ex Bologna Mbaye

Leggi su Padovaoggi.it

saluta,in arrivo. Il, forte di un momento straordinario con tre vittorie consecutive in Serie B, si conferma protagonista anche sul mercato. Fuori dalla zona playout, il club veneto registra movimenti importanti in entrata e in uscita, destinati a rafforzare il progetto.