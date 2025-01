Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A. Squalificati in 4, Fiorentina multata per cori razzisti

Un turno di stop per Pobega, Goldaniga, Locatelli e Pablo Mari MILANO - Il giudice sportivo della Lega diA, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato quattro giocatori dopo le gare valide per la 18esima giornata di campionato. Un turno di stop per Pobega (Bologna, per lui anche un'ammenda di 10mil