Lecceprima.it - “Buon anno al Salento da Playa Pablo Neruda, Cile”

Leggi su Lecceprima.it

“Il mare in tutto il suo splendore. Ma non si tratta dello Jonio, né tantomeno dell’Adriatico”, ci racconta Gianni Macavero. “È ‘'Oceano Pacifico. Ci troviamo su, vicino Casa de Isla Negra o meglio conosciuta come Museo disulla costa di El Quisco, a circa 45.