Buon 2025 la festa e la musica nelle piazze toscane | brindisi nelle città illuminate

Firenze, 1 gennaioin tutta la Toscana per dire addio al 2024 e salutare il. Unadiffusa, in tantein tutti i capoluoghi. Un appuntamento ormai classico quello del party in piazza, nei centri storici delle, con ladi artisti più o meno noti. Immancabili, nonostante i divieti, i bòtti. Serata dalle temperature basse ma con un freddo comunque sopportabile. Lae i balli hanno comunque contribuito a riscaldare i cuori. E’ stataa Firenze con diversi palchi in varie. In piazza della Signoria l’evento clou, con il concerto di Mister Rain e il countdown con la sindaca Sara Funaro. Una grandedi luci e suoni, con fuochi d’artificio sull’Arno. Folla anche a Pisa per il concerto di Elio e le Storie Tese, uno degli appuntamentili clou del San Silvestro in Toscana.