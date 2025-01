Thesocialpost.it - Brescia, trova in casa una pistola e parte un colpo: gravissima una bambina di 3 anni

Una tragedia si è consumata a Gardone Valtrompia, in provincia di, dove unadi soli treè rimasta gravemente ferita da undi. L’arma, che sarebbe con ogni probabilità di proprietà del padre, è statata dalla piccola all’interno dell’abitazione. Mentre la maneggiava, accidentalmente è partito unche l’ha raggiunta.Laè stata immediatamente trasportata in condizioni critiche all’Ospedale Civile di, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita. Attualmente, le sue condizioni restano gravissime e la prognosi è riservata.La dinamica dell’incidente è sotto indagine dadei Carabinieri, che stanno cercando di accertare come lasia stata lasciata alla portata della minore e se siano state rispettate le normative sulla custodia delle armi.