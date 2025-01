Milanotoday.it - Botti e fuochi d'artificio in piazza Duomo a Capodanno nonostante i divieti (video)

Leggi su Milanotoday.it

In quasi 25mila persone si sono riversate ina Milano per l'ultimo dell'anno. Non era prevista nessuna manifestazione (nessun concertone) e id'erano vietati, ma in centinaia hanno fatto lo stesso scoppiare petardi e: c'è quindi stato uno spettacolo.