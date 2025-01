Parmatoday.it - Botti di Capodanno: una decina di cassonetti incendiati a Parma e provincia

Leggi su Parmatoday.it

a causa deidi. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2025 per mettere in sicurezza alcuni cestini edei rifiuti in città e in alcuni comuni della. Gli operatori del 115.